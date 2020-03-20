Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом

Владимир ЗеленскийФото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране. Видеозапись опубликована на странице офиса главы государства в Facebook.

Зеленский рассказал о первом выздоровевшем пациенте из Черновцов — повторный тест на коронавирус показал негативный результат.

В то же время он заявил, что страна получила первую партию тестов на коронавирус, разработанных украинскими специалистами. Кроме того, власти ожидают помощь из Китая, в том числе 10 миллионов лабораторных тестов и миллион масок для распространения в аптеках.

Президент добавил, что за время эпидемии на Украину вернулись более 50 тысяч граждан из-за рубежа. Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и соблюдать самоизоляцию, позаботиться о своих близких.

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До 3 апреля на Украине объявлен карантин с целью противодействия распространению коронавируса. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращено авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за умышленное заражение инфекцией, штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 26 человек, двое скончались. Европа уже обогнала Азию по количеству умерших от инфекции на более чем 40 человек. В Азии скончались 3384 человека. При этом в Европе число погибших превысило 3,4 тысячи человек. Всего вирусом заразились более 244 тысяч человек.