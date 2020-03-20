Памфилова выступила против «стервятников» на голосовании по поправкам

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»
Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова заявила в пятницу, что «надзиратели, которые, как стервятники», провоцируют нарушения на участках для последующей критики всего процесса, во время всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, не нужны.
«Нам, действительно, нужны наблюдатели, не надзиратели», — цитирует Памфилову «Интерфакс».
Главную цель наблюдателей она обозначила как стремление не допустить злоупотребления, «которые могли бы смазать или дискредитировать процесс голосования».
Председатель ЦИК выступила с призывом к наблюдателям «не смаковать, не провоцировать те явления», которые бы потом были аргументом в спорах, направленных на дискредитацию огромной работы, проделанной комиссией.
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