close

Михаил Климентьев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/147/12631147/RIAN_5787789.HR-pic905-895x505-7475.jpg" alt="Памфилова выступила против «стервятников» на голосовании по поправкам" /></p> </p> <p>

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова заявила в пятницу, что «надзиратели, которые, как стервятники», провоцируют нарушения на участках для последующей критики всего процесса, во время всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, не нужны.

«Нам, действительно, нужны наблюдатели, не надзиратели», — цитирует Памфилову «Интерфакс».

Главную цель наблюдателей она обозначила как стремление не допустить злоупотребления, «которые могли бы смазать или дискредитировать процесс голосования».

Председатель ЦИК выступила с призывом к наблюдателям «не смаковать, не провоцировать те явления», которые бы потом были аргументом в спорах, направленных на дискредитацию огромной работы, проделанной комиссией.

Источник