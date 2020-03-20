ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции

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«ИМА-консалтинг»/ЦИК
Центризбирком России в пятницу утвердил постановление о порядке подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, передает ТАСС.
В частности, был согласован бюллетень для голосования.
В нем воспроизводится текст вопроса, вынесенного на общероссийское голосование, и указываются варианты ответа — «Да» или «Нет».
Согласно указу президента, голосование назначено на 22 апреля.
При этом глава государства подчеркнул, что эта дата может быть перенесена и на более поздний срок, в случае если того потребует эпидемиологическая ситуация в стране, связанная с коронавирусом.
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