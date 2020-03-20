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«ИМА-консалтинг»/ЦИК

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/31/12987031/ima-pic905-895x505-75230.jpg" alt="ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции" /></p> <p>

Центризбирком России в пятницу утвердил постановление о порядке подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, передает ТАСС.

В частности, был согласован бюллетень для голосования.

В нем воспроизводится текст вопроса, вынесенного на общероссийское голосование, и указываются варианты ответа — «Да» или «Нет».

Согласно указу президента, голосование назначено на 22 апреля.

При этом глава государства подчеркнул, что эта дата может быть перенесена и на более поздний срок, в случае если того потребует эпидемиологическая ситуация в стране, связанная с коронавирусом.

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