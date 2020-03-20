Мультимедийные системы оказались опаснее нетрезвых водителей

Использование информационно-развлекательных систем с Apple CarPlay и Android Auto за рулем гораздо опаснее езды в нетрезвом виде. К столь смелому выводу, как пишет «Профиль», пришли специалисты британской организации IAM RoadSmart.

Исследователи утверждают, что водители, пользующиеся сенсорными интерфейсами с Apple CarPlay и Android Auto реагируют на дорожную обстановку в разы медленнее, чем те, кто набирают текстовые сообщения или говорит по телефону, либо вовсе ездят в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По их подсчетам, при использовании любой из этих систем водители отвлекались от дороги на 16 секунд – это более 500 метров пути при скорости 112 км/ч. В процентах их время реакции увеличилось на 53-57%, тогда как у набирающих сообщения оно выросло на 35%, у разговаривающих по телефону – на 46%, а у покуривших и выпивших – на 21% и 12% соответственно.

Также исследование показало, что водители даже не замечают, насколько сильно они отвлекаются от дороги. Некоторые, к примеру, теряли внимание и вообще никак не реагировали на дорожную ситуацию более пяти секунд.