Mercedes-Benz отзывает в России более 300 автомобилей

Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 327 автомобилей Mercedes-Benz A-Class, B-Class, CLA и GLE/GLS. Из-за проблем с программным обеспечением на сервис отправятся машины, реализованные с 2019 года по настоящее время. Об этом сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва, как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения на официальном сайте ведомства, является возможное несоответствие спецификации кодирования программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова eCall.

В рамках сервисной акции АО «Меседес-Бенц Рус» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно заменить замок ремня безопасности водителя.

Узнать, попал ли под эту отзывную кампанию ваш автомобиль, можно по списку VIN-номеров на официальном сайте Росстандарта. Письменное уведомление о ней будет отправлено по SMS или электронной почте в самое ближайшее время.