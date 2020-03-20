Новый Nissan Qashqai станет гибридным

О том, что компания Nissan работает над новым поколением кроссовера Nissan Qashqai, «Автоновости дня» писали еще в январе. Теперь в Сети появились первые изображения новинки, созданные дизайнерами британского издания AutoExpress.

Судя по рендерам, «третий» Qashqai сильно изменится внешне и унаследует основные дизайнерские черты сразу от двух моделей: «младшего» кроссовера Juke нового поколения и прошлогоднего концепта IMQ. Интерьер же, скорее всего, будет еще сильнее унифицирован со «старшим» X-Trail, который получит цифровую приборную панель и новый мультимедийный комплекс с «парящим» сенсорным дисплеем.



Nissan Qashqai. Фото AutoExpress.com



Nissan Qashqai. Фото AutoExpress.com

В основу будущего Qashqai ляжет усовершенствованная платформа CMF от Renault-Nissan, которая будет поддерживать не только привычные ДВС, но и передовые силовые установки на электрической или гибридной тяге. Следовательно, есть все основания полагать, что, помимо бензиновых моторов, новинке достанутся хотя бы две гибридные системы: ePower с бензогенератором и «мягкий гибрид», который можно будет заряжать даже от бытовой электросети.

Премьера Nissan Qashqai третьего поколения ожидается осенью 2020 года на международном автосалоне во Франкфурте (если его не отменят из-за коронавируса). А пока у нас есть кроссовер второго поколения, представленный в России в десяти комплектациях по цене от 1 250 000 рублей.