Россия и выкрутасы украинской политики

Одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал ситуацию с закупками структурами украинского олигарха Игоря Коломойского российской электроэнергии.

«Какие причудливые выкрутасы всё-таки делает украинская политика!

Ахметов — производитель электроэнерги, причём почти всей электроэнергии для нужд промышленности. Атом и гидростанции работают на население и спекулянтов, которые потом перепродают их электричество предприятиям по тарифу, завязанному, опять же, на тарифы ахметовской теплогенерации.

Коломойский — потребитель электроэнергии.

Поэтому Коломойский заинтересован в том, чтобы она стоила подешевле. Ахметов же, как продавец, заинтересован в том, чтобы она стоила подороже. И как монополист, Ахметов может это организовать. Способ преодолеть это — наладить импорт из России, чем Коломойский успешно занимается. А Ахметов, соответственно, пытается это дело прикрыть. Причём под тем предлогом, что вот, мол, нельзя закупать электричество у страны-агрессора.

Украина — она такая: сепар, ватник и зрада Ахметов топит против закупок энергии в России, а патриотичный Коломойский — за них.

Правда, зачем России поставлять электричество патриотичному Коломойскому, я вообще понять не могу».