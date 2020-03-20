На перелеты Путина и сотрудников ФСО потратят 1,2 млрд рублей

Управделами президента РФ разместило на сайте госзакупок заявку в 1 млрд 215 млн рублей на авиаперевозки в 2020 году сотрудников и имущества Федеральной службы охраны (ФСО), сопровождающих российского лидера Владимира Путина на «выездных мероприятиях».

Владимир Путин.

kremlin.ru

Закупка проводилась без конкурса, у единственного поставщика — «224 летный отряд», дочерняя структура Минобороны РФ.

В заявке говорится, что сотрудников ФСО будут перевозить также для обеспечения визитов в РФ руководителей других стран. В документах не расписано, какие суммы пойдут на сопровождение Путина, а какие — на обеспечение визитов иностранных гостей, пишет «Росбалт».

Ранее «224 летный отряд» стал исполнителем такого же контракта в 400 млн рублей на перевозку сотрудников ФСО, сопровождающих премьер-министра Михаила Мишустина.

«Воздушная резиденция» президента

В июле 2016 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала в эксплуатацию ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» управления делами президента РФ новый самолет Ил-96−300 производства ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

В самолете есть усовершенствованная система защиты от внешних угроз, пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий выполнение всех требований норм летной годности, включая международные.

Самолет является рабочим кабинетом и мобильным центром управления государством. Ил-96 — «борт № 1» в России, на котором летает глава государства.

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