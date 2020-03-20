Алтайский аграрный университет опротестует крупную компенсацию пострадавшей конеферме девочке

Руководство Алтайского аграрного университета (АГАУ) намерено подать апелляционную жалобу на вердикт суда, в соответствии с которым вуз должен выплатить 1,1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда семье девочки, которая получила серьезные травмы на конеферме университета летом прошлого года. В АГАУ уверены, что дети сами виновны в произошедшем инциденте. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщалось ранее, 19 мая 2019 года на учебно-опытной конной ферме Барнаула, расположенной на базе Алтайского аграрного университета, 15-летняя девочка решила самостоятельно вывести своего жеребца на прогулку. Молодая спортсменка не смогла удержать коня и упала на бетонный пол, из-за чего получила открытую черепно-мозговую травму. Следователи тогда посчитали, что это произошло в результате нарушений, допущенных работниками конюшни. В результате по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) был осужден конюх. Он получил условный срок, а также был уволен с работы.

В то же время суд обязал АГАУ выплатить семье девочки компенсацию в размере 1,1 млн рублей. Но, как сообщают источники в вузе, руководство университета собирается подавать апелляционную жалобу, пока вердикт еще не вступил в законную силу. Позиция университета такова, что дети якобы самовольно вывели коня, нарушив тем самым технику безопасности.

Отметим, что летом того же года на конеферме произошел еще один инцидент с участием молодой девушки. В результате падения с лошади 18-летняя спортсменка, как сообщали очевидцы, якобы получила открытый перелом плеча. С сильным кровотечением ее увезла «скорая помощь».