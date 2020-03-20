Идёт необоснованное обогащение на короновирусе – силовики молчат

Делать дезинфицирующие жидкости россиянам придется самим.

Главный редактор «Блокнота» Олег Пахолков о том, как спасти себя самому и сделать антисептик своими руками:

В нашей стране по-моему никто не хочет работать: ни прокуратура, ни остальные силовики.

Сегодня дезинфицирующие средства стоят 1000 рублей за литр! То есть водка стоит 200 рублей, а дезинфицирующие средства – 1000!

Ребята, я вам всем по секрету скажу, водкой можно спасаться от коронавируса, ну а лучше всего самогоном градусов под 60, вообще класс!

Работаю сегодня за всех силовиков и прокуратуру вместе взятых, если уж они не могут взять наши рынки под контроль и прекратить эту гигантскую спекуляцию. Сейчас и так у всех будут большие финансовые проблемы, так мы еще должны в сто раз больше платить за маски и за дезинфицирующие средства.

Куда вы смотрите, когда в аптеках напрямую маски продают за 55 рублей? Она рубль стоит – это разве не обоснованное обогащение? Это не попытка навариться на горе людей?

В Китае маски бесплатно раздавались на каждом углу, дезинфицирующее средства везде были бесплатно, а у нас сегодня 1000 рублей за литр!

А теперь для всех рассказываю, что делаю я. Есть у меня самогон, есть классный самогонный аппарат. Наливаем в бутылку процентов 20 масла, остальное самогон, и будет у меня личная дезинфекция для обработки поверхностей.

И прекрасно пахнет, я вам хочу сказать! Масло, я думаю, все найдут, где какое и по вкусу купить. И как итог – прекрасная дезинфекция, градусов 80.