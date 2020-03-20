В Турции из-за коронавируса закрылись магазины одежды

«С сегодняшнего дня мы временно закрываем все наши розничные и франчайзинговые магазины в Турции, а также наши филиалы в Германии и Канаде. Между тем, наши глобальные онлайн-магазины и приложение Mavi будут работать круглосуточно и без выходных, а наши клиенты смогут связаться с нами в любое время через социальные сети», — говорится в заявлении, опубликованном в среду руководством Mavi.

По словам руководителей компании, сотрудники их головного офиса будут работать удалённо из дома.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду посоветовал гражданам страны не выходить из дома без крайней необходимости в течение как минимум трёх недель, в то же время объявив о пакете в 100 млрд лир (15,4 млрд долларов) для поддержки экономики и уменьшения последствий смертельной пандемии COVID-19.

Ранее в среду в Турции был зафиксирован второй летальный исход, в то время как число инфицированных увеличилось почти вдвое до 191, несмотря на активизацию мер по сдерживанию распространения вируса, включая закрытие кафе, запрет на массовые молитвы и прекращение полётов в 20 стран.