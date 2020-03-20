Стало известно о методах лечения зараженных коронавирусом в Москве

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

При лечении коронавирусной инфекции московские врачи используют препараты с подтвержденной эффективностью против атипичной пневмонии (SARS), потому что два этих вируса похожи на 90 процентов. О методах лечения РИА Новости рассказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист столичной инфекционной больницы №2 Виктор Малеев.

Он не уточнил названия этих лекарств. Также пациентам дают общеукрепляющие средства и специфические противовирусные медикаменты. При наличии сопутствующих хронических заболеваний, например, проблем с сердцем проводится дополнительная терапия для «укрепления» этого органа. Благодаря таким мерам организм сможет лучше противостоять коронавирусу.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для лечения от COVID-19 рекомендовали отказаться от ибупрофена в пользу парацетамола. Также в организации назвали препарат ремдесивир, который применяли борьбы с вирусом Эбола, самым многообещающим для лечения коронавирусной инфекции.

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В России зафиксировано 199 случаев заражения. На всей территории страны действует режим повышенной готовности.