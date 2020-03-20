США захотели воспользоваться коронавирусом для смены власти в Иране

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США захотели воспользоваться обострившейся ситуацией с коронавирусом, чтобы добиться смены власти в Иране. Такое мнение высказал аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев в разговоре с РИА Новости.

По его словам, даже если Вашингтон ослабит санкции против Тегерана, не все страны решатся помочь ему в борьбе с коронавирусом. Несмотря на то, что ограничительные меры не затрагивают транзакции по поставкам медицинских товаров, министерство финансов США может им воспрепятствовать. «Получается, что кредитным организациям легче вообще не связываться с Тегераном, чем потом отчитываться перед американцами», — считает Маргоев.

Он добавил, что скорее всего США не снимут санкции, а будут ждать ослабления Ирана. Аналитик отметил, что Вашингтон ждет усиления социального напряжения на фоне пандемии, за которым должно пойти ослабление политического режима в Тегеране. «Когда вспышка коронавируса спадет, возможны очередные протесты. Видимо, в США на это делают ставку», — заключил он.

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17 марта правительство Японии решило выделить Тегерану 23,5 миллиона долларов, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса. По последним данным, в Иране 18,4 тысячи человек заражено коронавирусом, это третий по величине показатель во всем мире. Более 1,2 тысяч человек погибли, еще 5,9 вылечились.