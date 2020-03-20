5 самых талантливых королев драмы среди знаков Зодиака

Узнайте, кто из знаков лучше всех закатывает истерики.

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 3 мин. Просмотров 5

Прилагаете ли вы усилия и переворачиваете все с ног на голову, чтобы все было по-вашему? Склонны из каждой ситуации извлекать выгоду для себя? Делаете все, чтобы быть в центре внимания? Если это о вас – значит вы на 100% королева драмы.

При этом некоторые знаки Зодиака выделяются особым умением все излишне драматизировать. Итак…

Рак

Раки не боятся своих чувств, какими бы они ни были. Их настойчивость является положительным качеством, но иногда они всем своим поведением начинают конкурировать за внимание других людей.

Обычно женщина-Рак начинает действовать подобным образом либо потому, что ей не хватает внимания, либо из-за того, что ее переполняют эмоции. В такие моменты она способна резко перейти все границы и начать вести себя как избалованная принцесса. В такой ситуации лучше всего мягко спустить ее с небес на землю.

Лев

Женщина-Лев – настоящая королева драмы. Она любит быть в центре внимания, у нее высокие жизненные стандарты. Представительница этого знака считает, что заслуживает самого лучшего. Но она не понимает, что существует разница между страстностью и драматизмом.

Если вам интересно узнать, что произойдет, когда ей не достается того, чего хочет, тогда стоит представить себе детей, дерущихся за любимую игрушку. Львицы в попытках удовлетворить свои прихоти могут начать вести себя весьма и весьма высокомерно и эгоистично.

Однако если женщина-Лев так и не получит желаемого, она обязательно успокоится… когда-нибудь.

Скорпион

Страстность женщины-Скорпиона способна принимать самые различные формы. И бывают моменты, когда ее темперамент заставляет выходить за рамки нормального поведения. Этот знак известен своей настойчивостью, которая, если Скорпион чем-то расстроен, перерастает в агрессивность.

Если вы окажетесь рядом с ней в такой ситуации, бегите! Потому что когда женщина-Скорпион расстраивается, ее гнев выражается в слишком драматическом поведении. В такие моменты она может быть очень жестокой. Вместо того, чтобы пытаться успокаивать ее с помощью разумных доводов, лучше подождать, пока буря сама по себе стихнет.

Стрелец

Женщина-Стрелец смотрит на жизнь с энтузиазмом, и даже ее любовь к театральности чаще всего не негативна. Но это вовсе не означает, что в расстроенных чувствах она не сможет вас обидеть. Женщина-Стрелец часто говорит вещи, из-за которых потом оказывается в неприятных ситуациях.

При этом если ей что-то нужно от другого человека, она постарается наговорить ему массу приятных вещей, чтобы добиться своего. И ей все равно, что при этом она выглядит слишком драматично и театрально. В конце концов, мало кто может устоять перед ее обаянием. А для того, чтобы развеять ее чары, вам нужно просто разобраться в причине ее лести.

Водолей

Женщина-Водолей вовсе не похожа на человека, который живет в мире драмы. Наоборот, поначалу она пытается показать, что «мне все равно». Ее попытка продемонстрировать свое безразличие говорит лишь о желании от чего-то убежать.

Она не стремится непременно оказаться в центре общего внимания, но отличается темпераментным характером, поэтому невозможно предсказать, когда именно она «взорвется». Ведь после этого «взрыва» она быстро превращается в королеву драмы. Тем не менее, когда она понимает, что нет никаких причин драматизировать ситуацию, она так же быстро успокаивается. Вам просто нужно дать ей время сознать происходящее.

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