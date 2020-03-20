Минниханов будет лично следить за наличием антисептиков в Татарстане: «Расплодились спекулянты»

Президент Татарстана Рустам Минниханов будет лично следить за наличием дезинфицирующих средств в Татарстане. Сегодня он посетил АО «Аромат» в Казани. Оно специализируется на выпуске в том числе антисептиков (дезинфицирующие средства, гигиенические гели и спреи для рук и поверхностей).

Производственные мощности позволяют производить антисептик в таре большого объема для промышленных и автотранспортных предприятий. Для этого необходим специальный акциз. Минниханов взял вопрос на особый контроль и пообещал, что проблема будет вынесена на обсуждение на федеральном уровне.

«В интернете сейчас расплодились спекулянты, которые предлагают антисептические средства по завышенным ценам. Это недопустимо. Необходимо обеспечить продажу антисептиков в нужном количестве через торговые и аптечные сети», — отметил президент РТ.

Он также жестко поставил задачу соблюдать все требования особого санитарно-эпидемиологического режима и объяснил, что эти меры продиктованы заботой о здоровье граждан, в первую очередь пожилых и детей, сообщается на сайте правительства республики.

Накануне президент РТ из-за ситуации с коронавирусом ввел в Татарстане режим повышенной готовности.