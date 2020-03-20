Объявлены сроки распространения коронавируса по России

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 52, до 199. Об этом сообщили в оперативном штабе в четверг, 19 марта. Ситуация на сегодняшний день не претерпела изменений.

Коронавирус в России 2020: новости последних часов

Среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран. Летальных исходов с момента распространения COVID-19 в РФ не зафиксировано. Все граждане, у кого подтвердился коронавирус, изолированы в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, определен, за ними будет установлен медицинский контроль. Под наблюдением врачей остаются более 22 тыс. человек. Пятеро пациентов в России уже выздоровели, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Доктор медицинских наук и руководящий сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич считает, что распространение коронавируса в России продлится не более полутора месяцев, а наиболее напряженный период с распространением вируса составит около месяц.

По словам ученого, в России нарастание числа зараженных идет значительно медленнее, чем в других странах, где произошли наиболее масштабные вспышки.

Симптомы коронавируса

Нарушение пищеварения может являться симптомом заражения коронавирусом. К такому выводу пришли медики в ходе исследований, результаты которых опубликовал журнал The American Journal of Gastroenterology.

Одно из них было основано на наблюдениях в трёх больницах города Ухань, который стал очагом распространения эпидемии.

Из 204 пациентов с коронавирусом почти половина жаловалась в основном на пищеварительные расстройства, такие как диарея или отсутствие аппетита. Другими симптомами были тошнота и боли в животе.

Согласно исследованию, пациенты с пищеварительными симптомами имели более долгий интервал между появлением первых признаков заболевания и попаданием в стационар.

Как считают учёные, именно респираторные симптомы проявлялись у самых тяжёлых больных, которые составили первую волну диагностированных заражённых.

При этом авторы отмечают, что выявили несколько случаев, когда у зараженных коронавирусом были нарушения пищеварения, но респираторные симптомы так и не проявились.