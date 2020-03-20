20 марта отмечается несколько церковных праздников

Март – это первый месяц весны, которого все мы всегда с нетерпением ждём. И, конечно, наши предки тоже его ждали. Этот месяц ещё назвали капельником. И всё это можно логически объяснить. Ведь в это время начинается обычно капель, снег и лёд тают, а природа оживает. А 20 марта наступал праздник, который связывали с предсказаниями на погоду на предстоящий период.

20 марта – какой праздник церковный

Православные 20 марта почитают двух святых-тезок – преподобного Павла Препростого (жил в IV веке) и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского (жил в IX веке).

Узнав о неверности супруги, 60-летний преподобный оставил ее и удалился в пустыню к Святому Антонию Великому. Преподобный Антоний не хотел принять Павла, считая его неспособным к тяжелой жизни отшельника. Но Павел три дня провел у кельи подвижника, заявив, что скорее умрет, чем уйдет отсюда.

Антоний, после долгих испытаний суровым постом, тяжелым трудом, ночными бдениями, постоянным пением псалмов и земными поклонами, разрешил Павлу поселиться в отдельной келье.

Преподобному Павлу за многолетний подвиг Господь даровал прозорливость и власть изгонять бесов.

Когда бесноватого юношу привели к Святому Антонию, он направил больного к преподобному Павлу со словами: «Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими».

На Павла молятся иконе Божией Матери Споручница грешных.

Идет Великий пост 2020 – третья неделя.

20.03.2020 – приметы

Есть такие приметы 20 марта на погоду:

какова погода на весеннее равноденствие – такова и следующие 40 дней;пасмурная погода – следующий день будет холодным;бурная капель – к урожаю льна и конопли.

20 марта – что нельзя делать, а что нужно

По всем правилам день нужно провести максимально весело: чем больше будешь радоваться и смеяться – тем счастливее выдастся год.

Считается, что любое желание, что загадываешь на весеннее равноденствие – сбудется. НО! Это справедливо и для плохих мыслей.

Так что в этот день всегда стараются строить позитивные планы и общаться лишь с приятными людьми.

Многие женщины, которые ищут женское счастье, именно в этот день стараются устраивать гадания и проводить ритуалы и заговоры на замужество и беременность. Это самый лучший день года для подробных дел. К слову, заговор для очищения дома от любой беды проводить можно исключительно в день весеннего равноденствия.

Также день посвящают очищению – тела (ходят в баню, принимают ванну), ума (проводят медитации), души (ходят молиться в храм за свою судьбу) и дома (устраивают генеральную уборку).

По народным поверьям, 20 марта нельзя:

злиться;думать о плохом;ссориться и ругаться.