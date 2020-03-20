Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в провинции Идлибе

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Коронавирус 2020 года: как проходит самоизоляция россиян в связи с эпидемией
В связи с коронавирусной пандемией население многих стран было отправлено на самоизоляцию. Власти России призывают граждан по возможности оставаться дома и минимизировать контакт с...
Порнозвезда из России пообещала отдаться создателю вакцины от коронавируса
Лола ТейлорФото: страница Лолы Тейлор во «ВКонтакте» Порноактриса Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лора Тейлор, оказалась на карантине из-за коронавируса. В ролике, который опубликовало в...
Россиянин задушил работницу детского сада и спрятал тело в подвале
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который задушил работницу детского сада и спрятал ее тело...
20 марта отмечается несколько церковных праздников
Март – это первый месяц весны, которого все мы всегда с нетерпением ждём. И, конечно, наши предки тоже его ждали. Этот месяц ещё назвали...