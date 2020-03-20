Новый коронавирус постепенно мутирует

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Рассказавшая о плохом самочувствии модель Playboy разделась догола на камеру из-за коронавируса (ВИДЕО)
Красотка показала аппетитные формы в процессе обеззараживания денег. Известная модель Playboy Мария Лиман разместила эротическое видео в своем Instagram. В кадре красотка с...
Люди в панике выбегали из домов: США всколыхнуло мощное землетрясение
В среду ночью в Юте произошло землетрясение силой 5,7 баллов, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на Геологическую службу США.Около 73 000 домов и...
Грозная и жестокая якудза: традиции японской организованной преступности
Якудза — это традиционная форма организованной преступности в Японии, группировки которой занимают лидирующее положение в криминальном мире страны; члены якудза также известны как «гокудо». Что...
Андрей Аршавин подал в суд на мать своих троих детей Юлию Барановскую. Он хочет...
Материал дополняется. 38-летний Андрей Аршавин вновь выясняет отношения в суде со своей бывшей возлюбленной, 34-летней Юлией Барановской. Завершивший в 2018 году свою карьеру футболист намерен...
Если вы испытываете эти признаки, значит вам удалось найти баланс между светом и тьмой
Мы состоим из света и тьмы, и важно поддерживать равновесие двух сил, чтобы достичь внутреннего мира. ...