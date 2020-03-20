Врач перечислил действенные способы защиты от коронавируса

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На бразильский пляж обрушилось метеоцунами: опубликованы кадры происходящего
14 марта редкое явление застало врасплох отдыхающих на пляже Прайя-ду-Кассино, самом южном в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул и самом длинном (212 км) в мире....
Скрытые цели поправок к Конституции:: ради чего всё это затевалось
Государственная Дума сегодня в третьем (окончательном) чтении приняла предложенные поправки к Конституции. Речь идёт о том самом наборе поправок и дополнений в Основной закон...
Сирию назвали важным козырем для России
Главной целью России в Сирии было не противодействие терроризму, заявил преподаватель Стамбульского университета культуры, программный директор турецкого телеканала TRT World Бора Байрактар 19 марта в...
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
close Depositphotos В период кризисных ситуаций, в том числе пандемии коронавируса, есть несколько способов не только сохранить сбережения, но и увеличить их. Советы россиянам дал профессор...