АвтоВАЗ отзывает более тысячи Lada Xray

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Основания для анализа на коронавирус назвали власти Москвы
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Украинский дипломат за границей заболел коронавирусом
Украинский дипломат за границей подхватил коронавирус нового типа. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщает в своем заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического...
США обвинили Россию в убийстве десятков турецких военных в Сирии
Share Tweet Share Share Email CommentsАнтироссийская пропаганда из уст госсекретаря США Майка Помпео об убийстве Россией турецких военных вызвала ответную реакцию МИД РФ. Политика...
14 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають директор видавництва «Твердиня» Микола Мартинюк (на фото), начальник міського відділу РАЦС Тамара Калинович, настоятелька Святогорського Успенського Зимненського ставропігійного монастиря ігуменя...
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