Владельцев подмосковных ТЦ призвали приостановить работу кинозалов

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Владельцам подмосковных ТЦ рекомендовано приостановить работу кинозалов в связи с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

Также в числе дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе сокращается количество проверок бизнеса, кроме случаев, угрожающих жизни людей, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что колледжи и высшие учебные заведения с 21 марта закрываются, студентов переводят на дистанционное обучение.

18 марта губернатор региона призвал подмосковных работодателей перевести сотрудников на удаленную работу. Он отметил, что это очень важно в этот период времени.