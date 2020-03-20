Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в провинции Идлибе

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Share Tweet Share Share Email CommentsФрилансер — это наемный человек, выполняющий работу без всякого заключенного договора. Фриланс — надомная работа, когда работодатель находит исполнителя,...
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Власти РТ ужесточили ограничения из-за коронавируса: запрещены кальяны и клубы, под вопросом авиарейсы
Власти Татарстана ужесточили ограничения из-за распространения нового коронавируса. В частности, в республике запретили использование кальянов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Дополнительные ограничения вводятся на основании...
Судьба конструктора ударных ракетных комплексов — героя Г.А. Ефремова
С 1956 года и по настоящее время Герберт Александрович Ефремов, которому вчера исполнилось 87 лет, работает в ОКБ-52 (до 1984 года под руководством выдающегося...