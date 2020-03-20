Новый коронавирус постепенно мутирует

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Toyota отзовет в России более 200 автомобилей Toyota Prius
Японская компания Toyota отзывает в России гибридные автомобили Toyota Prius. Из-за возможных проблем с ремнем безопасности водителя на сервис отправятся 224 машины, выпущенные с...
Стало известно, где был объявленный в розыск глава района в Алтайском крае
Временно отстраненного от должности главу Каменского района Федора Найдена разыскали и скоро отправят в СИЗО. Об этом узнал amic.ru от адвоката Найдена. Федор Найден спел в клипе про Камень-на-Оби. скрин youtube.com Выяснилось,...
Какой сегодня праздник: 15 марта 2020 года отмечается церковный праздник Федот Ветронос
Сегодня, 15 марта 2020, также празднуют День работников ЖКХ и другие события. Какой сегодня праздник: 15 марта 2020 года отмечается церковный праздник Федот Ветронос Народный...
Посол Китая в США вызван в Госдеп из-за твита
close J. Scott Applewhite, File/AP Посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызван в Государственный департамент США из-за твита, опубликованного официальным представителем МИД КНР, о том,...