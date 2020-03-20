Эрдоган: Турция до ноября не введёт налог на проживание в отелях

«Мы не будем вводить до ноября налог на проживание», — отметил он. Президент также заявил об отсрочке на шесть месяцев выплат с доходов, связанных с арендой гостиниц, передаёт ТАСС.

Напомним, что 7 декабря 2019 года в официальном правительственном вестнике «Ресми газете» был опубликован закон, подписанный Эрдоганом, в котором содержится положение о вводе дополнительного двухпроцентного налога на проживание в гостиницах на территории республики. На первом этапе с 1 апреля и до конца 2020 года налог должен был взиматься в размере 1%.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 11 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. По данным министерства здравоохранения, число зарегистрированных случаев заражения в стране составляет не менее 98 человек. Турецкие власти 18 марта сообщили о первом случае смерти от заболевания, вызванного коронавирусом.