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Нина Зотина/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/710/12837710/RIAN_5697537.HR-pic905-895x505-92483.jpg" alt="Налоговые каникулы предоставят плательщикам в сфере спорта и культуры" /></p> <p>

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился дать отсрочку по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в области спорта, культуры, искусства и кинематографии. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как указано в соответствующем поручении премьера, речь идет о налогах и страховых взносах, которые нужно оплатить до 1 мая 2020 года.

Отмечается, что данная мера вводится для поддержки предприятий в связи с ситуацией с новым коронавирусом и экономическими сложностями, которые она за собой повлекла.

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