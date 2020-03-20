Украине предcказали дефолт из-за коронавируса

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Украине предcказали дефолт из-за коронавируса

Reuters

Политолог Марат Баширов рассказал, какое влияние пандемия коронавируса окажет на политическую и экономическую ситуацию на Украине, и к каким последствиям она может привести. Об этом сообщает «Украина.ру».

По его мнению, Украина является для Евросоюза «костью в горле», из-за чего она точно «выпадет из повестки» дня ЕС.

«Я ожидаю, что там резко ухудшится экономическая ситуация, и они вплотную подойдут к дефолту. В чем-то это им выгодно», — считает Баширов.

При этом он предположил, что в случае отмены антироссийских санкций Киев рискует остаться «с голыми руками».

Эксперт указывает на то, что в сложившейся ситуации «все думают о том, как спасти свои экономики».

«Поэтому глубина падения экономики и глубина падения торговых отношений будут катастрофическими», — отметил Баширов.

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