СМИ: Шепелев скрывал второго ребенка от Фриске

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Журналисты утверждают, что телеведущий изменял певице.

Российские журналисты обвинили известного ведущего Дмитрия Шепелева в том, что он изменял своей гражданской жене, ныне покойной артистке Жанне Фриске.

В Сети получила распространение информация о том, что известный телеведущий скрывал от Жанны своего второго ребенка.

По информации "Российского Диалога", 37-летний телеведущий изменял певице, причем делал это неоднократно. Об этом журналистам рассказала близкая подруга и бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова, а ведущая Лера Кудрявцева отмечала, что ивжнтхх у Дмитрия Шепелева растет внебрачный ребенок.

Сообщается, что Шепелев якобы периодически куда-то уезжал на неопределенный срок.

Официально Дмитрий Шепелев не комментирует эту информацию. Сейчас он состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Решетниковой, которая также воспитывает ребенка от предыдущих отношений.

Ранее TopNews писал о том, что голый Шепелев рассказал о новой работе.