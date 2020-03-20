Астролог Глоба назвала 4 знака Зодиака, у кого в апреле 2020 года жизнь повернется на 180°

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Известный астролог Тамара Глоба рассказала, кого ждут серьезные перемены в жизни в следующем месяце.

Известный российский астролог Тамара Глоба прогнозирует кардинальные перемены в жизни в апреле этого года для четырех знаков Зодиака.

Так, специалист уверена, что апрель 2020 года станет переломным для Тельцов. Представители этого знака Зодиака в корне поменяют свое представление о жизни, работе и семейных ценностях. Вас ожидает открытие новых возможностей и перспектив, которые изменят его жизнь в будущем. В этот период следует заняться своим здоровьем. По ивжнтхх словам астролога, сейчас даже легкое недомогание может перерасти в опасное заболевание. Пройдите обследование, сдайте анализы, а если планируется операция – перенесите ее на осень.

Все планы, идеи и задумки Раков будут воплощаться в жизнь один за другим. Вы сможете в апреле 2020 года выстроить крепкий фундамент для будущей жизни. Перед этим вам придется провести работу над собой и проанализировать открытые пути. В итоге вы найдете новых надежных партнеров, но для этого вам надо активно участвовать в социальной жизни. Постарайтесь делегировать часть обязанностей подчиненным, иначе есть риск не справиться с навалившимися объемами работы.

Дев в апреле 2020 года ждет много работы и улучшение материального положения. Хотя первая половина второго месяца зимы покажется вам скучной и наполненной рутиной, за это время представители этого знака Зодиака смогут решить накопившиеся проблемы с партнерами и урегулировать конфликты. Ваше трудолюбие и чувство ответственности будет вознаграждено по заслугам. Вы получите ощутимый материальный рост.

У Стрельцов ожидается насыщенный месяц, на протяжении которого представители знака Зодиака будут купаться в любви. Часть запланированных дел лучше отложить. Вас могут ожидать проблемы со здоровьем в конце месяца. Вы можете попасть в больницу. Не забывайте о полноценном отдыхе, правильном питании, качественном сне, прогулках на свежем воздухе. Тогда многие неприятности обойдут вас стороной.

Ранее TopNews писал о том, что Тамара Глоба назвала знаки Зодиака – главных везунчиков апреля.