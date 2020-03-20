Игровой автомат Aztec Gold : окунитесь в мир онлайн приключений

Когда-то игровой автомат Aztec Gold пользовался невероятной популярностью.Перейдя по ссылке https://elslotswin.com/games/casinotechnology/aztec-gold можно получить информацию об игровом автомате Aztec Gold. Его можно было встретить в игровом зале каждого наземного казино. Правда в те времена среди игроков его называли просто «Пирамиды» или «Пирамида». Авторами этой замечательной игры является компания Мега Джек.

Игровой автомат Aztec Gold имеет 5 барабанов и 20 активных линий. Перед самым началом игры пользователь может выбрать размер ставки и количество линий. Максимальный размер ставки составляет 210 кредитов. Если игроку после вращения барабанов повезло, он может сыграть на удвоение выигрыша. Для этого необходимо просто нажать на кнопочку Double. Суть игры на удвоение не может похвастаться уникальностью. Перед игроком появляется 5 карт, одна из которых открыта. Игроку всего лишь необходимо выбрать одну из 4 закрытых карт. Если ее значение окажется больше открытой, то победа за игроком, сумма его выигрыша увеличится в 2 раза. Если карта игрока окажется меньше, то он проиграл. Если она окажется равной открытой карте, то происходит пересдача. Узнать подробные правила игры пользователь может, воспользовавшись кнопкой Help.

Автомат Aztec Gold посвящен древней цивилизации индейцев ацтеков. Поэтому на его барабанах картинки соответствующие данной теме. Все символы каким-то образом имеют отношение к жизни и быту этих индейцев. Перед пользователями предстанут ламы, орлы, початки кукурузы, экзотические животные, маски индейцев, пирамиды. Золотая маска играет роль дикого символа. Это значит, что она может заменить любой другой символ и сделать комбинацию выигрышной. Не может менять она только изображение пирамиды. Пирамида выступает бонусным символом, который запкускает бонусную игру, если выпадает на экране в количестве трех.

В бонусной игре пользователю предстоит выбрать три пирамиды из 51. В каждой пирамиде спрятан денежный приз. Если игроку попадется пирамида из алмазов, откроется супер бонусная игра. Если в ней он найдет золотого дракона, выигрыш многократно увеличится.