Названа эффективность препарата «Фавипиравир» против коронавируса

Одно из японских медицинских препаратов под названием Favipiravir считается весьма эффективным во время лечения коронавирусной инфекции. Данную информацию сообщают многие интернет-издания.«Китай завершил клинические исследования «Фавилавира» – противовирусного препарата от COVID-19. Препарат сокращает период жара у пациентов с 4,2 дней до 2,5 дней без побочных эффектов», – говорится в сообщении на странице издания в Twitter, при этом газета ссылается на неназванного чиновника из Министерства науки и технологий КНР.Представители фармацевтической компании Zhejiang Hisun Pharmaceutical сообщают, что им удалось получить разрешение касательно организации продажи данного препарата для борьбы с коронавирусом. Более того, медики считают именно его потенциальным лекарством против данного заболевания.Изначально в японском правительстве заявляли, что Favipiravir был разработан четыре года назад, и должен был помочь в борьбе с тогдашней вспышкой вируса Эбола на территории Гвинеи. Однако с начала текущего года в качестве эксперимента данный медикамент начали предоставлять больным коронавирусом COVID-19.Важно понимать, что данный препарат перед началом массового применения в лечении больных должны одобрить представители правительства, ведь изначально его разрабатывали для борьбы с гриппом и другими заболеваниями. Иными словами, он был создан до появления коронавируса, и пока не совсем понятно, насколько он эффективен против такого заболевания.

Аналоги «Фавипиравир»В Российской Федерации данный лекарственный препарат продается под названием «Авиган», который является противовирусным средством. Благодаря активному веществу фавипиравиру, препарат успешно применяется при лечении многих вирусных штаммов гриппа типа А, среди которых вирусы свиного и птичьего гриппа, а также типа В, среди которых штаммы, что не удается побороть при помощи адамантана, римантадина, осельтамивира и занамивира.Состав и форма выпускаДействующее вещество: фавипиравир (200 мг).Производится Авиган в форме таблеток.ПоказанияПрименяют Авиган при вспышках гриппа (когда другие противовирусные средства неэффективны или недостаточно эффективны).Противопоказанияпри гиперчувствительности к фавипиравиру, вспомогательным компонентам;при беременности или подозрении на беременность;детям.С осторожностью:при подагре, в т. ч. в анамнезе, а также при гиперурикемии (уровень мочевой кислоты в крови может увеличиться);при нарушении функции печени.Способ применения и дозыАвиган применяют внутрь. Дозировку и длительность лечения может назначить только лечащий врач.