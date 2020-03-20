Новые заболевшие китайским вирусом выявлены в России

На территории Российской Федерации медики продолжают фиксировать случаи инфицирования новым типом вируса COVID-19. Всего в стране подтверждено 199 случаев заболевания. Есть и первый случай смерти от заболевания – погибла 79-летняя женщина из Москвы.Коронавирус 20 марта в России: последние новостиЗа прошедшие сутки на территории РФ обнаружили 52 новых случая заболевания вирусом из КНР. Об этом стало известно из сообщения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового вируса. По состоянию на 20 марта 2020 года в России насчитывается 199 инфицированных, из них 188 – граждане РФ и 11 человек из-за рубежа.Под контролем медиков в России по подозрению на заболевание вирусом COVID-19 находились более 62 тысяч человек, по состоянию на 18 марта под контролем остаются 22 тысячи человек.Сообщается, что 12 случаев инфицирования обнаружили в Москве, по пять в Московской и Свердловской областях, по три в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях, по два в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и в Краснодарском крае. Также по одному инфицированному обнаружили в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской и еще восьми областях. Инфицированные есть и в Санкт-Петербурге.Новости о коронавирусе на сегодня, 20.03.2020На территории Украины зафиксировали еще одну смерть. Известно, что пациентка поступила в клинику в тяжелом состоянии, она долго занималась самолечением, однако слишком поздно обратилась к медикам. Женщина скончалась через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на вирус COVID-19. Сейчас в стране известно о 21 инфицированном человеке.В Берлине отменили празднование 75-летия окончания Второй мировой войны из-за ситуации с вирусом COVID-19.Американский президент Дональд Трамп заявил, что против нового типа вируса COVID-19 смогут использовать вакцину от малярии – гидроксихлорохин.Ранним утром в Москве 19 марта 2020 года в инфекционной больнице умерла пациентка, которая заразилась вирусом из КНР. Женщина 79 лет была госпитализирована 13 марта. Ее вначале отправили в частную клинику, однако после того, как тест подтвердил наличие вируса COVID-19, ее перевели в инфекционную больницу. Смерть наступила в результате оторвавшегося тромба. Сообщается, что пневмония у женщины осложнилась тяжелыми хроническими болезнями.

Основные симптомы коронавирусаПри заражении коронавирусом на раннем этапе заболевания могут проявляться признаки, не характерные для вирусных инфекций. Это подтверждено результатами сразу двух новых исследований, которые опубликованы в Clinical Gastroenterology and Hepatology и American Journal of Gastroenterology.Обычно симптомами заражения новым штаммом коронавируса, как отмечают врачи, бывают кашель, боль в горле и повышение температуры. Согласно последним данным китайских ученых, еще одним ранним признаком коронавирусной инфекции может быть симптоматика, напоминающая отравление. На диарею и отсутствие аппетита в начале болезни жаловались очень многие пациенты.Ученые отмечают, что больные, имевшие нарушения со стороны пищеварительного тракта, хуже переносили коронавирусную инфекцию, а течение болезни было более сложным. В связи с этим специалисты призывают не игнорировать такие сигналы организма, какой бы неожиданной ни казалась их связь с коронавирусом. Они считают, что именно такие симптомы характерны для ранней стадии развития COVID-19, а признаки респираторного заболевания появляются уже позже.Как не заразиться коронавирусомПервое, что советует запомнить Роспотребнадзор, – вирус легко передаётся при близких контактах с инфицированным человеком. Это рукопожатия, объятия, поцелуи. Также вирусная инфекция распространяется от больного человека к здоровому при кашле или чихании. Ведомство советует как можно реже посещать общественные места: магазины, банки, МФЦ, аптеки. Особенно это касается людей старше 60 лет – для них по возможности необходимо организовать доставку всего необходимого на дом.Обязательная мера предосторожности – частое мытьё рук после любых контактов с посторонними предметами. Это касается поручней в общественном транспорте, упаковок товаров из магазина, рукопожатий. Мыть руки надо также после чихания, возвращения с улицы и перед приготовлением еды. До тех пор, пока вы не помыли руки, нельзя трогать лицо. Именно таким образом вирус попадает в организм. По возможности необходимо обрабатывать все поверхности, с которыми возможен контакт – телефон, сумки, книги.Если всё же появились признаки ОРВИ, то Роспотребнадзор рекомендует не идти в поликлинику. В этом случае лучше вызвать врача на дом. Когда признаки простуды появились одновременно с возвращением из-за рубежа, то об этом необходимо сказать врачу – тогда он назначит анализ на коронавирусную инфекцию.