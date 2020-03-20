Эксперты объяснили, стоит ли запасаться продуктами из-за коронавируса

Много вопросов у россиян вызывает коронавирус. Например, они пытаются, когда закончится пандемия и вместе с этим задумываются о закупке основных продуктов питания. Проще говоря, в обществе постепенно нарастают панические настроения.Нужно ли закупаться продуктами из-за коронавирусаВ целом экспертное сообщество отвергает необходимость покупки большого количества продуктов в условиях пандемии. Но вместе с этим они объясняют, какие продукты могут понадобиться в экстренных случаях.Если страну посадят на карантина, чем стоит запастись в первую очередь?Явно не гречкой. Если все время налегать на гречку и рис, или кушать только вареное и жареное, то можно получить кучу проблем со здоровьем. В рацион питания нужно обязательно включать овощи, нужны витамины.Овощи и фрукты долго не хранятся.Довольно долго хранится картошка, апельсины лежат недели две спокойно, лимоны столько же. Рекомендую лимоны прокрутить через мясорубку с сахаром, перелить сок в банку и это долго хранится. В таком составе много полезных элементов. Если о себе думать, то фрукты и овощи — необходимо.

Сколько нужно гречки одному человеку, предположим, на месяц?Есть туристическая походная раскладка питания, на нее нужно ориентироваться. Например, при моих 94 кг веса, на порцию достаточно ста грамм гречки. После варки получается полная тарелка. С куском хлеба этим я наемся. Если купить, 5 кг гречки — как раз хватить на 50 порций.Какие крупы стоит еще купить?Рис имеет одно преимущество — при правильном хранении у него долгий срок годности. А вот пищевая ценность его не очень велика. Гречка — гораздо питательная. Но без овощей и фруктов комплексного питания не получится.Пшено надо покупать?Пшенная каша с кусочками жареного сала и лучка — очень даже вкусно и питательно. Соль добавлять в пшено не надо, изначально сало соленое. Для разнообразия эта крупа — хороша.Какие еще продукты рекомендуете купить?Обязательно купите лук и чеснок — это витамины, классика, долго хранятся