20 марта отмечается несколько церковных праздников

Март – это первый месяц весны, которого все мы всегда с нетерпением ждём. И, конечно, наши предки тоже его ждали. Этот месяц ещё назвали капельником. И всё это можно логически объяснить. Ведь в это время начинается обычно капель, снег и лёд тают, а природа оживает. А 20 марта наступал праздник, который связывали с предсказаниями на погоду на предстоящий период.20 марта – какой праздник церковныйПравославные 20 марта почитают двух святых-тезок – преподобного Павла Препростого (жил в IV веке) и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского (жил в IX веке).Узнав о неверности супруги, 60-летний преподобный оставил ее и удалился в пустыню к Святому Антонию Великому. Преподобный Антоний не хотел принять Павла, считая его неспособным к тяжелой жизни отшельника. Но Павел три дня провел у кельи подвижника, заявив, что скорее умрет, чем уйдет отсюда.Антоний, после долгих испытаний суровым постом, тяжелым трудом, ночными бдениями, постоянным пением псалмов и земными поклонами, разрешил Павлу поселиться в отдельной келье.Преподобному Павлу за многолетний подвиг Господь даровал прозорливость и власть изгонять бесов.Когда бесноватого юношу привели к Святому Антонию, он направил больного к преподобному Павлу со словами: «Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими».

На Павла молятся иконе Божией Матери Споручница грешных.Идет Великий пост 2020 – третья неделя.20.03.2020 – приметыЕсть такие приметы 20 марта на погоду:какова погода на весеннее равноденствие – такова и следующие 40 дней;пасмурная погода – следующий день будет холодным;бурная капель – к урожаю льна и конопли.20 марта – что нельзя делать, а что нужноПо всем правилам день нужно провести максимально весело: чем больше будешь радоваться и смеяться – тем счастливее выдастся год.Считается, что любое желание, что загадываешь на весеннее равноденствие – сбудется. НО! Это справедливо и для плохих мыслей.Так что в этот день всегда стараются строить позитивные планы и общаться лишь с приятными людьми.Многие женщины, которые ищут женское счастье, именно в этот день стараются устраивать гадания и проводить ритуалы и заговоры на замужество и беременность. Это самый лучший день года для подробных дел. К слову, заговор для очищения дома от любой беды проводить можно исключительно в день весеннего равноденствия.Также день посвящают очищению – тела (ходят в баню, принимают ванну), ума (проводят медитации), души (ходят молиться в храм за свою судьбу) и дома (устраивают генеральную уборку).По народным поверьям, 20 марта нельзя:злиться;думать о плохом;ссориться и ругаться.