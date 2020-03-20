Названы приметы и запреты на День весеннего равноденствия

Наступил этот день сегодня, 20 марта, ровно в 06:50 по времени Москвы. Еще много лет назад древние славяне заметили, что в этот день активизируется рост зелени, на кустарниках и деревьях начинают распускаться почки, пробуждается природа, идут дожди. С 21 марта световой день будет увеличиваться, а ночи начнут становиться короче.День весеннего равноденствия в 2020 году: какого числаДень весеннего равноденствия в этом году пройдет под влиянием знака Овна, а наступил он 20 марта. Характеристики знака Зодиака могут отразиться на поведении людей. У кого-то проявятся лидерские качества, а целеустремленность поможет добиться желаемых целей. Кто-то станет более искренним, научится быть добрым, милосердным к окружающим. Искренность и прямолинейность помогут разобраться в отношениях с близкими людьми. Стать более самостоятельными смогут физически и духовно сильные люди. День весеннего равноденствия для древних славян был особым, поэтому появились традиции, обряды, некоторые запреты. В каждом доме радушно принимали гостей, сытно их кормили, при этом неважно было, кто пришел – сосед или друг, знакомый, близкий человек или родственник, странник, совершенно незнакомый человек или случайный прохожий.

По традиции, чем вкуснее и щедрее в доме накормят гостя, тем богаче будут будущий урожай. Это первая главная традиция праздничного дня, а вторая – печь печенье в форме птиц, а «головы» скармливать домашним животным.Что нельзя делать сегодня, 20.03.2020проявлять агрессию, злость и другие негативные чувства к окружающим;негативно мыслить;думать про кого-то плохо, осуждать и обсуждать;злорадствовать;концентрироваться на плохом;провоцировать споры, скандалы;быть зачинщиком конфликтных ситуаций;выяснять отношения с родственниками, второй половинкой – можно окончательно рассориться;обижаться;гневаться;недружелюбно относиться к людям.Приметы дня весеннего равноденствияВ весеннее равноденствие необходимо обратить внимание на погоду:если день будет солнечным, то последующие 40 дней окажутся теплыми;если день будет пасмурным, то последующие 40 дней окажутся пасмурными;быстро по небу плывут облака – к благоприятной погоде;метель – к большому урожаю хлеба и овощей.Говорят, если в весеннее равноденствие прилетели птицы, значить в текущем году можно будет собрать богатый пшеничный урожай. Если день провести максимально весело, не допуская плохие мысли, то год окажется удачным. Сон, приснившийся в ночь на 20 марта, может оказаться вещим, поэтому его следует запомнить и проанализировать.