Рубль отнесли к числу самых неустойчивых валют

Центральный банк России утвердил официальные курсы валют на сегодня, 20 марта 2020. Доллар стоит 80 рублей. Евро — 87. После вчерашнего обвала биржевые показатели слабо растут. Хотя цена на нефть по-прежнему балансирует на минимальных значениях — 25-26 долларов за баррель.Чтобы поддержать рубль, банк России начал дополнительные продажи валюты на внутреннем рынке. А Минфин досрочно зачислил в Фонд национального благосостояния валюту, приобретенную еще в прошлом году.Центробанк РФ также сообщил, что готов при необходимости принимать новые регуляторные меры по смягчению подстройки финансовой системы и экономики к меняющимся из-за коронавируса условиям.Курс доллара к рублю: прогнозы экспертов

По словам финансовых экспертов, курс рубля вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару.Рассчитанная из цен трехмесячных опционов временная волатильность рубля составляет 24,9%. В текущих условиях отмечается оценка рынка будущей амплитуды колебаний валютного курса. По этому критерию курс рубля уступает лишь мексиканскому песо с волатильностью 26,5%.На этом фоне курс доллара на Московской бирже перевалил за 80 рублей, За сутки его стоимость выросла более, чем на 5 рублей, а нефть марки Brent за время торгов упала ниже 27 долларов за баррель.В моменте доллар взлетал до 80,87 рубля, а евро — до 88,02 рубля. Таких показателей валюты достигли впервые с 2016 года;Напомним, что падение курса рубля продолжается после резкого падения в начале марта. Это произошло из-за конфликта между Россией и ОПЕК: после отказа РФ снижать уровень добычи Саудовская Аравия установила рекордные скидки на продажу нефти.