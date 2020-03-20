Вакцину против коронавируса начали тестировать в России

Share Tweet Share Share Email Comments В России стартовали испытания вакцины против коронавируса. Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса, который был взят из материала от пациента с COVID-19. Генетические данные отправлены исследователями в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Минздрав России.Роспотребнадзор также сообщил хорошую новость: в России для профилактики и контроля эпидемии коронавируса в самые сжатые сроки исследователями были разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах. А именно, на основе широко применяемых вирусных векторов гриппа, кори, везикулярного стоматита и технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины.Теперь необходимо провести исследования в на чувствительных лабораторных животных: мышах и крысах, также используются хорьки, низшие приматы и другие специальные линии лабораторных животных.В рамках исследований будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.Коронавирус: последние новостиКоронавирус плавно переместился и Азии в Европу, и активно распространяется по Старому Свету. На сегодняшний день эпицентром заболевания в Европе считается Италия, однако и другим государствам пандемия наносит серьезный урон. Эксперты начинают прогнозировать, сколько реально человек может погибнуть при данном заболевании, и когда завершится пандемия.Конечно, появление опасных вирусов, которые превращаются в эпидемии, уже происходило в истории не раз. Действительно, как минимум раз в столетие случаются серьезные вирусы всемирного масштаба. К сожалению, двадцать первый век не стал исключением, и от коронавируса погибают сотни людей ежедневно по всей планете.По сообщениям китайских ученых, наиболее подвержены данному заболеванию и погибают из-за него пожилые граждане. Также в зоне риска находятся граждане, у которых слабый иммунитет и хронические заболевания.По данным представителей из Центра контроля и профилактике заболевания в Китае, более восьмидесяти процентов заболевших легко переносят данную болезнь, однако наибольший риск заражения именно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями и находится в почтенном возрасте. Помимо этого, серьезный риск заразиться коронавирусом существует среди медицинского персонала.

Сколько заразившихся коронавирусом в России: данные на 20 мартаНа момент публикации этой новости в России было зафиксировано в общей сложности 199 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (188 – у граждан России, 11 – у иностранцев). 5 человек уже выздоровело. Летальных исходов официально не зарегистрировано.За последние сутки в России было зафиксировано 52 случая заболевания коронавирусом в 23 регионах.Что касается общемировой статистики, то, по данным Worldometers, коронавирус распространился уже на 179 стран и территорий. В общей сложности было зафиксировано 244?895 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 10?031 человек, выздоровели – 87?408.Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в Китае (80 928), а среди европейских стран – в Италии (41 035). Самое большое количество умерших от коронавируса – также в Италии (3405) и Китае (3245).Симптомы коронавирусаСпециалисты провели несколько исследований согласно которым, у инфицированных коронавирусом помимо высокой температуры и боли в горле, также наблюдается расстройство пищеварительной системы.Согласно работе, опубликованной в журнале The American Journal of Gastroenterology были проанализированы 204 зараженных коронавирусом пациента в больницах Уханя. Большинство наблюдаемых жаловались на диарею и отсутствие аппетита, а также в меньшей степени они жаловались на тошноту, рвоту и боли в животе.Отмечается, что у всех инфицированных с такими жалобами вирус проявился поздней, чем у тех, кто поступил в больницу с респираторными симптомами. При этом пациенты с проблемами пищеварительной системы сложнее переносили лечение и выписывались из больницы позже остальных.Еще одно исследование было проведено нью-йоркскими специалистами. Они обратили внимание на то, что хронические заболевания пищеварительной системы влияют на процесс лечения от коронавируса.Врачи подчеркнули, что пациенты, которые страдают от воспалительных заболеваний кишечника не должны прекращать принимать прописанные им лекарства. Поскольку шанс возникновения кишечной инфекции гораздо выше возможности заражения коронавирусом.Ученые отметили, что основным симптомом у инфицированных во времена вспышки атипичной пневмонии была диарея.