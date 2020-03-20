Весенние каникулы в российских школах продлили из-за коронавируса

Share Tweet Share Share Email Comments Из-за пандемии коронавируса и опасности распространения инфекции в 2020 году в России для школьников продлили весенние каникулы. В некоторых регионах детей на отдых отпустили уже на этой неделе. Когда начнутся и сколько продлятся школьные каникулы этой весной, а также что будет с досрочным ЕГЭ – читайте далее.Весенние каникулы в 2020: когда начнутсяВ 2020 году весенние каникулы в российских школах должны начаться с понедельника, 23 марта. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса эти сроки в ряде регионов сдвинулись. В Новосибирске, например, каникулы начались с 18 марта.До какого числа весенние каникулыМинистр просвещения России Сергей Кравцов объявил, что школы по всей России уходят на трехнедельные каникулы. Дети будут дома до воскресенья, 12 апреля, включительно. Занятия в школах планируют начать с понедельника, 13 апреля.

Например, в Алтайском крае каникулы у школьников будут короче: до 1 апреля. А после этого дети будут учиться, но до 12 апреля дистанционно. Об этом рассказал министр образования региона Максим Костенко.При этом он отметил, что каждая школа в самостоятельно решает, на какой период продлить каникулы. Министр также не исключил, что каникулы могут быть продлены – все будет зависеть от эпидситуации в крае. Если сроки изменятся, всех обязательно предупредят, заверили в министерстве. А как дети будут сдавать досрочный ЕГЭ в марте?Никак. Досрочную сдачу ЕГЭ, которая должна была пройти в марте, перенесут на июнь 2020 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, приказ об изменении в расписании направлен в Минюст, 18 марта его утвердят и разошлют в регионы. То же самое касается и всех запланированных олимпиад – их перенесут на май.