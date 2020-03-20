«Дальше падать некуда»: эксперты рассказали о происходящем на нефтяном рынке

Обрушение котировок ставит Россию в крайне сложную ситуацию

До 18,64 доллара за баррель уменьшилась цена российской нефти Urals, которая поставляется в Северо-Западную Европу. Столь стремительное понижение происходит на фоне решения нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco резко сократить «контрактные цены на апрельские партии». На данный момент достигнут минимальный уровень цен с начала 2002 года.

Таким образом, паника на нефтяном рынке продолжается, и пока его участники не понимают, что будет дальше происходить с котировками. Эксперты утверждают, что многое будет зависеть от позиции ОПЕК и России, а также от того, сумеют ли стороны все же договориться.

Как заявил «Блокноту» экономист, автор проекта All Economics Антон Шабанов, Китай не откажется от покупки российской нефти, поскольку Пекин заинтересован в дешевом «черном золоте», являясь его основным потребителем. «Не так давно Китай покупал ее дорого, а теперь – заметно дешевле. Китаю эта ситуация только на руку, для него это очень хороший стимул», — пояснил эксперт. Он признал, что для большинства мировых экономик дешевая нефть является позитивным фактором. Однако для России, которая является одним из крупнейших нефтедобытчиков, происходящее является резко негативным фактором, поскольку до сих пор от нефти напрямую зависит бюджет страны. «Для нас это очень большой минус», — признал Шабанов.

Обрушение цен на нефть грозит России тяжелыми последствиями

Доктор экономических наук Ирина Романова опасается, что цены на нефть, рухнувшие до столь низкой отметки, уже вряд ли в полной мере восстановятся. «Можно прогнозировать, что отскока не случится. Каменный век ведь закончился не потому, что кончились камни. Так и сейчас: потребность в нефти падает, рынок сужается», — пояснила она «Блокноту». Романова отметила, что главная проблема заключается в том, что бюджет России по-прежнему практически полностью зависит от цен на нефть: «Нынешняя цена – это уже критическая отметка, дальше падать некуда. Снижение нефтяных котировок ставит под угрозу выполнение социальных обязательств».

Она подчеркнула, что обрушение нефти, девальвация национальной валюты вкупе с пандемией коронавируса ставит страну перед тяжелейшими вызовами: «Сейчас все негативные факторы сошлись воедино. Есть опасения, что паника от распространения инфекции сольется с паникой финансовой. Сейчас власти должны сконцентрировать все усилия, чтобы не допустить коллапса».

Политолог Сергей Станкевич в беседе с «Блокнотом» указал на то, что России и Саудовской Аварии нужно пять-шесть месяцев критически низких цен (30 долларов и ниже за бочку), чтобы выжечь напалмом львиную долю американских сланцевых проектов, ориентированных на экспорт. «Три месяца загонят их в технический дефолт, от которого они хеджировались. Дальше пойдут отзывы банковских кредитов ( и лавинообразные банкротства. После этой зачистки мировой рынок может быть перезагружен на основе новой формулы ценового равновесия. Таким образом, надо дожить до осени в условиях штормовой волатильности», — заключил Станкевич.

Ранее совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун заявил, что цена на нефть, опустившаяся впервые за семнадцать лет ниже 25 долларов за баррель, является катастрофической. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что текущая цена на нефть «безусловно, является низкой».

Напомним, что еще в конце февраля цена за баррель нефти превышала 50 долларов. Федун утверждает, что ключевая причина случившегося обвала — прекращение сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Это произошло 6 марта, когда Россия и Саудовская Аравия не сумели достичь договоренности договориться об условиях ее продления. После этого саудиты заявили о намерении увеличить поставки сырья на рынок на более чем 25 процентов.

Напомним, что в поддержку выхода России из соглашения о сдерживании добычи с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК выступила государственная «Роснефть». Ее представитель Михаил Леонтьев заявлял, что для России эта сделка «просто лишена смысла». По его мнению, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, «чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской».