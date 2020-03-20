Турецкий президент предрёк наступление новой эпохи

РИА Новости напоминает, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.

«Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы и ведут себя по принципу «кто сможет, тот пусть и выживает». Там годами не заботились о своих гражданах, базовые государственные службы были переданы в ведение частного сектора. Теперь европейские страны начали их национализировать», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

«Мы вступаем в новую эпоху коренных изменений в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве», — добавил турецкий лидер, напомнив, что ранее эпидемии не только приносили тяжёлые последствия, но и приводили к серьёзным политическим и экономическим преобразованиям.