РЖД оставит только два транзитных поезда в Калининград

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

РЖД сохранит курсирование лишь двух транзитных поездов между Калининградом и прочими городами России через территорию Литвы в связи с ситуацией с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление российской компании.

Как стало известно, это касается поездов № 29/30 «Янтарь» Москва – Калининград и № 79/80 Санкт-Петербург – Калининград. При этом поезд №359/360 Адлер – Калининград с 20 марта будет отменен.

«В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощенного транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область», — говорится в сообщении РЖД.

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