Силуанов заявил о выполнении всех соцобязательств РФ при текущих нефтяных ценах

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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил о выполнении российскими властями полных соцобязательств, несмотря на ситуацию на нефтяном рынке. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
Он отметил, что текущие цены на нефть остаются невысокими.
«Запасов прочности у нас достаточно для того, чтобы профинансировать все наши обязательства — и даже не только социальные», — подчеркнул Силуанов.
Министр добавил, что таковых запасов хватит минимум на шесть лет даже при текущих ценах на нефтяном рынке.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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