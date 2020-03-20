В России в несколько раз выросли продажи презервативов из-за коронавируса

Эксклюзив

close

Depositphotos

В интернет-ритейлере Ozon «Газете.ру» рассказали, что в марте в России существенно вырос спрос на презервативы и интим-товары после призывов властей сидеть дома из-за ситуации с коронавирусом.

По данным аналитиков компании, продажи товаров данной категории выросли на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Так, наиболее популярной продукцией на сайте в разделе «для взрослых» стали презервативы и лубриканты. Количество заказов этих товаров за последнюю неделю увеличилось почти в 1,5 раза.

«В среднем клиент добавляет в корзину по 3-5 упаковок, очевидно, покупая впрок», — отметили в Ozon.

Также в компании сообщили, что за минувшую неделю зафиксирован рост продаж эротического белья и костюмов для игр. Показатель вырос на 110% в соотношении год к году. При этом чаще всего сейчас для покупки выбирают костюм медсестры.

READ Преимущества корпоративных занятий риторикой

Подробнее об увеличении спроса на средства контрацепции и интим-товары можно узнать в материале «Газеты.ру».

Источник