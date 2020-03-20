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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире организации в Брюсселе, 5…

Virginia Mayo/AP

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/03/67b593983227c58f8c7ae7f6ce178962.jpg" alt="Программа учений НАТО была изменена из-за коронавируса" />

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о влиянии пандемии нового типа коронавируса COVID-19 на план учений альянса. Об этом сообщает ТАСС.

Во время ежегодного доклада о состоянии НАТО за 2019 год он отметил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в мире альянс был вынужден пересмотреть программу своих учений.

Генсек подчеркнул, что ряд запланированных учений был отменен, а у некоторых — пересмотрен формат.

Столтенберг уточнил, что крупнейшие в 2020 году стратегические учения Defender 2020 состоятся, но их формат и масштаб проведения были изменены.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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