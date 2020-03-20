Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

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Польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало статью о ситуации в Калининграде во время коронавируса. Читатели газеты, в свою очередь, сочли закрытие Россией границ поводом для присоединения Калининградской области.
В публикации сказано, что регион оказался в «полуизоляции» после решения Москвы закрыть границы.
В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать «забрать» Калининградскую область себе.
«Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше», — считает один из читателей статьи.
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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