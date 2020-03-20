Что такое фриланс и как на нем заработать

Share Tweet Share Share Email CommentsФрилансер — это наемный человек, выполняющий работу без всякого заключенного договора. Фриланс — надомная работа, когда работодатель находит исполнителя, который сможет качественно выполнить поставленные перед ним задачи.

А заработать фрилансом можно, применяя интернет в свободное время. Объем работы выбирает сам исполнитель. Заказчик связывается с исполнителем при помощи электронного адреса, скайпа или аськи. Оплата выполняется чаще всего электронными деньгами.

Существует достаточно сайтов, которые дают доступ к вакансиям. Те, кто грамотно пишет, владеет разными видами полезных профессий и может поделиться своими услугами. Это может быть дизайн, программирование, журналистика, фотография, переводы, копирайтинг, рерайтинг, создание логотипов, раскрутка сайтов, монтаж, редактирование и многое другое.

Зарегистрировавшись на одном из сайтов фриланса, вначале создается портфолио, куда вкладываются несколько работ, выполненных бесплатно.

Такая работа привлекает тем, что не надо делать никаких вложений. Работодатель оплачивает заказчику оговоренную заранее стоимость за оказанные услуги.