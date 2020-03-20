Уничтожает коронавирус за четыре дня: медики нашли эффективный препарат от COVID-19

Препарат фавипиравир, также известный как авиган, был разработан для лечения гриппа, но хорошо показал себя в клинических испытаниях против COVID-19. В Китае надеются, что он получит одобрение властей уже к маю. Впрочем, их японские коллеги более сдержанны. По их словам, против самых тяжелых случаев фавипиравир малоэффективен, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM Китайские врачи, возможно, нашли эффективный препарат для лечения коронавируса. Как сообщил представитель местного министерства науки и техники Чжан Синьминь, им оказался фавипиравир – средство против ряда штаммов гриппа. Также он известен под названием авиган. Клинические испытания в Ухане и Шэньчжэне с участием 340 пациентов дали весьма обнадеживающие результаты, сообщает Guardian. Применение авигана позволило им избавиться от вируса в среднем за четыре дня. Без лечения этот срок составлял 11 дней. Серьезных побочных эффектов при этом обнаружено не было. Кроме того, препарат улучшил состояние легких у 91% пациентов. У тех, кто его не принимал, восстановление легких произошло лишь в 62% случаев. Производством препарата занимается японская компания Fujifilm Toyama Chemical, дочернее предприятие Fujifilm. Ее представители отказались комментировать заявления китайских врачей. Это, однако, не помешало акциям компании вырасти на 14,7%. В Японии также ведутся испытания авигана против коронавируса. Здесь надеются, что препарат поможет предотвратить размножение вируса у пациентов с легкими и умеренными симптомами. Однако местные исследователи не столь оптимистичны, как их китайские коллеги. Они отмечают, что для людей с самыми тяжелыми симптомами авиган уже не слишком эффективен. Это значит, что с размножившимся в организме вирусом он справиться уже не в состоянии. Тем не менее, даже если авиган покажет хотя бы умеренную эффективность, он может получить одобрение для лечения коронавируса. По прогнозам экспертов, это может произойти уже в мае. Сразу несколько крупных биотехнологических компаний взялись за разработку вакцины от коронавируса. Все они полагаются на РНК-терапию, которая в теории позволит создать вакцину быстрее традиционных методик. Один из производителей уже запустил клинические испытания.