Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin опубликовала на ютубе ролик о работе подразделения Skunk Works, которое занимается наиболее секретными разработками.

Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса «Тополь-М» и прикрывающего его ЗРК С-400 «Триумф».

В ролике сказано, что цели ликвидировали с помощью крылатой ракеты, которая, в свою очередь, наводится при помощи истребителей, беспилотников и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

В США нередко публикуют анимированные ролики, на которых продемонстрировано уничтожение российских оружейных систем. Так, в феврале американский производитель вертолетов Bell разместил видео, на котором показан удар по танку Т-14 «Армата». Однако пользователи соцсетей не оценили запись. Некоторые из них напомнили, что американцы не смогли победить в войне Вьетнаме, так что о боях с Россией им лучше забыть. Позднее видео удалили.