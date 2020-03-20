No comments. Депутат АКЗС натянул противогаз

Депутат АКЗС Дмитрий Аганов на волне массовой паники в мире из-за Covid-19 примерил противогаз. Фотографию он выложил у себя в Instagram.

В противогазе.

СС0

«No comments», — подписал снимок парламентарий.

Подписчики предположили, что депутат не нашел в аптеках Барнаула медицинскую маску и решил воспользоваться средством защиты понадежнее.

Ранее altapress.ru писал, что в АКЗС на входе повесили дозатор с антисептиком.

Аганов не первый, кто в нынешней ситуации с коронавирусом примеряет на себя противогаз. В соцсетях уже появлялись фото рядовых барнаульцев, которые таким образом обезопасили себя при походе в магазины.

В группе «Инцидент Новосибирск» опубликовали видео, на котором запечатлены двое мужчин, идущих по городу в защитных костюмах и противогазах.

«Неизвестно, решили они себя обезопасить от вируса или просто развлекаются», — написали в паблике.

18 марта в Алтайском крае губернатор Виктор Томенко объявил режим повышенной готовности.

Смотрите также

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.