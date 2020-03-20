Главу Каменского района Федора Найдена принудительно этапировали СИЗО медицинской палаты

19 марта временно отстраненный глава Каменского района Федор Найден, который был объявлен в розыск после того, как два раза подряд без официальных объяснений не пришел на заседание суда по своему уголовному делу, все же был доставлен в СИЗО, сообщают источники ИА «Банкфакс». Информацию о принудительном исполнении решения об аресте со ссылкой на адвоката подсудимого Евгения Коноваленко подтверждает портал «Амител».

Как сообщил информированный источник, 19 марта Найдена выписали из больницы и сразу же приставы сопроводили его до следственного изолятора, где он должен провести два месяца. Его поместили в СИЗО-1, которое находится в Барнауле. В самом учреждении не стали раскрывать информацию о местонахождении подсудимого, сославшись на закон о персональных данных. Сын отстраненного главы Алексей Найден в разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» сказал, что его попросили не комментировать тему.

Адвокат главы Каменского района Евгений Коноваленко уточнил «Амителу», что всю ночь перед задержанием под дверьми его палаты дежурили люди с автоматами. Можно предположить, что приставы боялись побега фигуранта. При этом, как пояснил Коноваленко, такая мера, как арест, сейчас судом избрана якобы быть не могла, поскольку статья, по которой был осужден Найден, не предполагает лишения свободы — как реального, так и условного.

Сторона Найдена направила в суд и прокуратуру документы об оспаривании постановления об аресте, однако до сих пор никакой реакции не последовало, в том числе и от надзорного ведомства, пишет издание. Судя по карточке дела, апелляцию на решение Каменского городского суда рассмотрит уже Алтайский краевой суд. Но произойдет это только 24 марта.

Напомним, 13 марта в суде Камня-на-Оби прошло очередное заседание по рассмотрению апелляции временно отстраненного главы Каменского района Федора Найдена и апелляционного представления прокуратуры по уголовному делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Фигурант снова не пришел, несмотря на постановление о принудительном приводе. Его объявили в розыск.

На прошлом заседании 10 марта, куда Федор Найден также не пришел, не известив суд надлежащим образом, защита предоставила копию направления на госпитализацию осужденного в барнаульскую городскую больницу. По информации главного врача этого учреждения, Федор Найден действительно находился там на стационаре с 5 по 10 марта, после чего он был выписан. Предварительно он не извещал суд о том, что будет отсутствовать на заседании по уважительной причине, что считается нарушением.

Приговор временно отстраненному главе района был вынесен в ноябре прошлого года, но до сих пор не вступил в силу. По версии обвинения, Федору Найдену инкриминировали ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Используя служебное положение, он через третьих лиц потребовал от руководителей некоторых детских садов, чтобы они расторгли договор о поставке хлеба с одним предпринимателем и заключили аналогичные контракты с К(ф)Х, которое возглавляет его родственник. Также обвинение полагало, что некоторые образовательные учреждения района по распоряжению главы через третьих лиц расторгли договоры по вывозу ТКО с подрядчиком «Вербеной» и заключили их с ООО «Каменьсервис», не имея на то законных оснований.

В результате суд признал Федора Найдена виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Данное решение скандального менеджера не устроило, и он подал апелляционную жалобу. Если приговор подтвердится, к управлению районом Найден-старший не вернется из-за наличия судимости.